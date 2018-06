Adelboden (dpa) - Einen Tag nach seinem Riesenslalom-Aus hat Fritz Dopfer sich mit einer starken Torlaufleistung zurückgemeldet. Der für den SC Garmisch startende Skirennfahrer fuhr am Sonntag in Adelboden als Sechster sein bestes Slalom-Ergebnis im Weltcup ein.

Bislang war Rang zwölf der Top-Wert. Der Sieg in der Schweiz ging an Marcel Hirscher. Der Österreicher, am Samstag auch im Riesenslalom erfolgreich, gewann vor Ivica Kostelic aus Kroatien und Stefano Gross aus Italien. Philipp Schmid erreichte als 19. sein bestes Weltcup-Ergebnis. Felix Neureuther war nach einem Einfädler im ersten Durchgang auf Rang drei liegend disqualifiziert worden.