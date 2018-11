Berlin (SID) - Profiboxer Arthur Abraham hat seine Rückkehr ins Mittelgewicht erst einmal verschoben und wird seinen Aufbaukampf am 14. Januar gegen den Argentinier Pablo Oscar Natalio (ARD/22.45 Uhr) im Supermittelgewicht absolvieren. In dieser Klasse hatte er im Super-Six-Turnier gleich drei Niederlagen in den vergangenen Kämpfen kassiert.

"Ich fange im Supermittelgewicht an und schaue, wie ich das Gewicht runterbringe. Wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, bleibe ich im Supermittelgewicht", sagte Abraham im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS): "Ich glaube nicht, dass ich wieder ins Mittelgewicht komme, das ist viel zu schwer. Das Mittelgewicht ist es nicht wert, dass ich mir den Körper kaputtmache."

Dennoch bleibt das Ziel des Deutsch-Armeniers, der 2009 seinen IBF-Weltmeistergürtel niedergelegt hatte, der erneute Gewinn eines WM-Titels "Das Ziel gilt auch für das Supermittelgewicht. Da könnte es zu einem Kampf gegen WBO-Weltmeister Robert Stieglitz kommen", sagte er: "Ich mache ein, zwei Aufbaukämpfe und boxe Ende des Jahres um die WM, das ist mein Ziel, das ist der Plan."

Gleichzeitig gab Abraham aber auch zu, seinen Aufstieg in die höhere Gewichtsklasse zeitweise bereut zu haben, eine Alternative dazu habe es aber nicht gegeben: "Ich konnte nicht mehr so viel Gewicht machen, um das Limit im Mittelgewicht zu schaffen, diese 72,5 Kilo. Das war einfach zu viel für mich. Zu brutal. Deshalb war es okay, dass ich eine Gewichtsklasse höher gegangen bin."