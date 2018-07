Köln (SID) - Der argentinische Superstar Lionel Messi vom Champions-League-Sieger FC Barcelona steht bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres vor dem dritten Triumph in Folge. Der 24-Jährige wird am Montag im Rennen mit den weiteren Kandidaten Cristiano Ronaldo und Xavi voraussichtlich wie schon in den vergangenen beiden Jahren im Kongresshaus von Zürich zum besten Fußballer der Welt gekürt.

Die Rallye Dakar geht nach einem Ruhetag in Chile auf ihre achte Etappe über 722 Kilometer von Copiapo nach Antofagasta. Rekordgewinner Stéphane Peterhansel aus Frankreich führt die Gesamtwertung im Mini All4 souverän an. Bester Deutscher im Klassement ist Dirk von Zitzewitz, der mit seinem südafrikanischen Piloten Giniel de Villiers im Toyota Hilux 34:07 Minuten Rückstand auf Peterhansel hat.