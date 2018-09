Alzenau (dpa) - Ein Auto ist im bayerischen Alzenau in eine Familie gerast. Dabei wurden die 36 Jahre alte Mutter und ihr siebenjähriger Sohn getötet. Der Vater und der Sohn wurden schwer verletzt. Auch der 51 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der 51-Jährige war nach Angaben von Zeugen mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Stadt unterwegs und hatte die Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs überfahren. Dann prallte das Auto gegen eine Mauer und schließlich in die vierköpfige Familie, die einen Sonntagsspaziergang machte.

