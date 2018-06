Würzburg (dpa) - Tragödie in Bayern: Ein Auto ist in Alzenau in eine Menschengruppe gerast. Dabei wurden eine Frau und ein Kind getötet sowie mehrere Menschen verletzt. Über die Umstände des Unglücks konnte die Polizei in Würzburg zunächst nichts sagen.

