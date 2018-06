Kap Arkona (dpa) - Bei der Suche nach dem seit knapp zwei Wochen auf Rügen verschütteten zehnjährigen Mädchen hat erneut ein Spürhund angeschlagen. «Der Hund hat klare Signale gegeben», sagte Einsatzleiter Daniel Hartlieb am Sonntag.

Die Einsatzkräfte wollen nun, wie schon am Vortag, mit einem Bagger Geröll abtragen. Die Leiche des Mädchens wird unter einer rund drei Meter dicken Schicht aus Kreide, Erde und Geröll am Kap Arkona vermutet. Katharina aus Nordbrandenburg war am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Spaziergang mit Mutter und Schwester bei einem Steilküstenabbruch verschüttet worden.