Berlin (dpa) - Auf der Berliner Stadtautobahn A111 ist Abend eine Frau mit ihrem Wagen von einer Brücke mehrere Meter tief in eine Kleingartenkolonie gestürzt. Die Frau kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sie hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen durchschlug die Seitenbegrenzung der Brücke, stürzte etwa acht Meter in die Tiefe und landete in der Kleingartenkolonie, die sich unter der Brücke befindet.

