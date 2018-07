Offenbach (dpa) - Heute ist der Himmel wolkenverhangen, zeitweise fällt Regen oder es gibt Regenschauer, auf den Bergen und an den Alpen fällt Schnee. Vor allem im Nordwesten gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Tagesverlauf auch einige Aufhellungen.

Es sind Tageshöchsttemperaturen zwischen 2 und 7, im Nordwesten bis 9 Grad zu erwarten. Es weht ein mäßiger Westwind. Auf höheren Berggipfeln und unmittelbar an der See kann es stürmische Böen geben.

In der Nacht zum Montag lassen die Niederschläge allmählich nach. Im Osten und Südosten geht der Regen auch in den Niederungen in Schnee über. Nordöstlich der Elbe sowie im Westen kann es gebietsweise aufklaren und es kann glatt werden. Die Temperatur geht auf 3 bis -1, an den Alpen sowie in Gebieten mit anhaltend klarem Himmel bis -3 Grad zurück.