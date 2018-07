München (SID) - Maria Höfl-Riesch hofft auf eine Teilnahme an den beiden Weltcup-Rennen am kommenden Wochenende im italienischen Cortina d'Ampezzo. Die Gesamtweltcupsiegerin hatte die Rennen im österreichischen Bad Kleinkirchheim am Samstag und Sonntag auf Anraten der Ärzte wegen eines fiebrigen grippalen Infekts ausgelassen, am Montag wird sie sich einer weiteren Untersuchung unterziehen. "Ich hoffe, dass ich in Cortina wieder dabei sein kann", teilte sie auf ihrer Facebook-Seite mit. Im Olympia-Ort von 1956 sollen eine Abfahrt und ein Super-G gefahren werden.