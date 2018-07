Detroit (dpa) - Die Autowelt trifft sich ab heute in der «Motor City» Detroit. Alle wichtigen internationalen Hersteller zeigen ihre Neuheiten auf der traditionsreichen Auto Show.

Die weltweite Autobranche hat insgesamt ein starkes Jahr 2011 hinter sich. Neben dem boomenden China legte auch der wichtige US-Markt deutlich zu. Autoexperten erwarten aber ein schwierigeres Jahr 2012. Hauptgründe sind die weltweiten Konjunkturrisiken und die Schuldenkrise in Europa. Furcht vor einer tiefen Rezession halten die meisten Branchenbeobachter jedoch für unangebracht.

Unter den einzelnen Autobauern will General Motors in Detroit mit einem «kleinen» Cadillac dem 3er BMW die Käufer abspenstig machen und Chrysler versucht sich mit dem Dodge Dart im bislang eher vernachlässigten Kompaktsegment. VW, BMW un Mercedes wollen nach Spitzenverkäufen 2011 ihre Marktanteile in den USA weiter steigern. Im vergangenen Jahr kamen 735 000 Besucher zur «North American International Auto Show», die noch bis zum 22. Januar läuft.

Autoshow