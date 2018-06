München (dpa) - BMW hält nach einem Rekordjahr die Rivalen Audi und Daimler weiter auf Distanz. 2011 verkauften die Münchner so viele Autos wie nie zuvor, insgesamt setzte der Konzern im vergangenen Jahr weltweit 1,67 Millionen Fahrzeuge der drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ab.

Dies ergab ein Plus von 14,2 Prozent, wie der Konzern in München zum Start der US-Automesse in Detroit mitteilte. Bereits im November hatten die Bayern den bisherigen Absatzrekord aus dem Jahr 2007 eingestellt. Auch Audi und Daimler vermelden für 2011 Rekorde, bleiben aber hinter dem bayerischen Branchenprimus zurück.

«2011 war ein hervorragendes Jahr für die BMW Group. Unser Absatzziel von mehr als 1,6 Millionen verkauften Fahrzeugen haben wir deutlich übertroffen», sagte BMW-Vertriebsvorstand Ian Robertson. Robertson will auch künftig die Spitzenposition in seinem Segment halten. «Wir wollen auf allen Kontinenten ausgewogen wachsen und auch in 2012 der erfolgreichste Premium-Automobilhersteller bleiben», sagte er. Große Hoffnung setzt BMW auf die neue Generation des 3er, die im Februar zu den Händlern kommt.

Dabei bleibt vor allem Audi BMW dicht auf den Fersen. Die VW-Tochter steigerte 2011 den Absatz um satte 19,2 Prozent und verkaufte weltweit 1 302 650 Autos. «2011 war ein beispielloses Jahr in der Audi-Geschichte: Nie zuvor haben wir in einem Jahr so viele neue Kunden gewonnen», sagte Vertriebsvorstand Peter Schwarzenbauer der Mitteilung zufolge. Vor allem in China legten die Ingolstädter weiter kräftig zu, das Reich der Mitte ist für Audi inzwischen der größte Einzelmarkt, 2011 wurden hier allein 227 938 Autos verkauft, fast 60 000 mehr als im wichtigen deutschen Heimatmarkt.

Daimler hatte bereits in der vergangenen Woche Rekordwerte vermeldet. Insgesamt setzten die Stuttgarter 1 362 908 Fahrzeuge der Pkw-Marken Mercedes-Benz, Smart, AMG und Maybach ab - 7,7 Prozent mehr als 2010. «2012 werden wir unsere Produktoffensive konsequent fortsetzen und weitere attraktive Fahrzeuge auf den Markt bringen, die uns zusätzlichen Rückenwind geben werden», sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche laut Mitteilung. Bei der Kernmarke Mercedes-Benz waren es 1 260 912 Autos, damit liegen die Schwaben hinter der Konkurrenz aus Ingolstadt auf dem dritten Platz.

Der Ansturm der Asiaten auf Luxusautos bescherte auch dem Sportwagenbauer Porsche ein Rekordjahr. Weltweit seien im vergangenen Jahr 118 867 Fahrzeuge verkauft worden - ein Plus von 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Porsche in Stuttgart mitteilte. Das geplante Ziel von 100 000 Auslieferungen sei damit deutlich übertroffen worden. Auch im neuen Jahr will der Konzern weiter wachsen. Starke Impulse werde die neue 911-Generation im Markt setzen.