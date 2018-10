Köln (SID) - Die Qualifikationsrunde im diesjährigen Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) geht am 8. Februar über die Bühne. Die Auslosung der drei Duelle erfolgt am 21. Januar im Rahmen des Allstar-Spiels in Ludwigsburg durch den ehemaligen Nationalspieler Pascal Roller.

Die Phantoms Braunschweig und die EWE Baskets Oldenburg hatten sich am Sonntag die letzten beiden Tickets gesichert. Bereits zuvor qualifiziert waren Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg, ratiopharm Ulm, die Artland Dragons und Alba Berlin. Die drei Sieger der K.o.-Runde spielen am 24./25. März beim BBL-Top-Four mit Gastgeber Telekom Baskets Bonn um den Titel.