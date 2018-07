Washington (dpa) - Große Ehre für Basketball-Star Dirk Nowitzki: Gemeinsam mit seinem NBA-Meisterteam Dallas Mavericks ist er im Weißen Haus empfangen worden. US-Präsident Barack Obama zeigte sich dabei in bester Laune. Vor 13 Jahren habe Nowitzki als «skinny kid aus Germany» - als dünner Junge aus Deutschland - in der NBA angefangen, sagte der begeisterte Hobby-Basketballspieler. Nowitzki überreichte dem Präsidenten ein blaues Basketballtrikot mit der Nummer 23 - in Anspielung auf Michael Jordan.

