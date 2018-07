Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit moderaten Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dax legte in den ersten Minuten 0,05 Prozent auf 6061 Punkte zu.

Er knüpfte damit an seine erfolgreiche Vorwoche an, die dem deutschen Kursbarometer trotz nachgebender Kurse am Freitag ein Wochenplus von gut 2,7 Prozent beschert hatte. Der MDax legte zuletzt 0,06 Prozent zu auf 9222 Punkte, der TecDax stieg um 0,36 Prozent auf 716 Punkte.

Börsianer warten auf das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy, die sich vor dem nächsten EU-Sondergipfel Ende Januar abstimmen wollen.