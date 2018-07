Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy beraten heute in Berlin über das weitere Vorgehen in der Euro-Schuldenkrise. Beide wollen sich vor dem nächsten EU-Sondergipfel Ende Januar abstimmen. Bei dem Treffen im Kanzleramt geht es auch um die Umsetzung des von beiden Ländern angestoßenen «Fiskalpaktes». Dieser soll die Euro-Länder sowie weitere EU-Staaten zu mehr Haushaltsdisziplin verpflichten. Merkel und Sarkozy wollen heute auch Wege für mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa ausloten.

