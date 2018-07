New York (dpa) - Hollywood-Schauspieler George Clooney (50) will sich in seinem nächsten Filmprojekt der Beutekunst der Nazis widmen.

Der Film basiere auf dem Buch »Monuments Men» von Robert Edsel und drehe sich um eine Gruppe von Kunstexperten, die sich kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf die Suche nach gestohlenen Kunstwerken gemacht hatten, kündigte er an. «Wir arbeiten derzeit an einem Drehbuch. Ich bin sehr interessiert an der Geschichte dieser ungewöhnlichen Helden, die meilenweit in die Stollen gegangen sind, um Kunst zu finden und sie zurückzugeben», sagte Clooney laut «E!Online.com». Clooney wolle Regie führen und auch eine Rolle übernehmen, hieß es.

