Zürich (SID) - Nach zuletzt zahlreichen Skandalen will FIFA-Präsident Joseph S. Blatter den Fußball-Weltverband im neuen Jahr wieder auf den richtigen Weg führen. "Als Kapitän des FIFA-Schiffes hatte ich 2011 so manche Probleme. Ich werde versuchen, mit unserem Schiff wieder in ruhigere Gewässer zu kommen", sagte Blatter zum Auftakt der Weltfußballer-Gala am Montag in Zürich: "Wir müssen gegen Doping, Spielmanipulationen und Korruption kämpfen."