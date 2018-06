Frankfurt am Main (SID) - Sven Kmetsch ist Benno Möhlmann als Co-Trainer zum Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt gefolgt. Bereits in der vergangenen Saison hatte der 41-Jährige unter Möhlmann als Co-Trainer beim FC Ingolstadt gearbeitet. Der ehemalige deutsche Nationalspieler unterschrieb in Frankfurt einen Vertrag bis zum Saisonende. Im Falle des Klassenerhalts verlängert sich der Kontrakt wie bei Möhlmann automatisch um ein weiteres Jahr.

In seiner aktiven Zeit absolvierte Kmetsch 261 Bundesliga-Spiele für Dynamo Dresden, den Hamburger SV und Schalke 04.