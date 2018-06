La Manga (SID) - Nationalspieler Mario Götze kann sich gut vorstellen, seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund vorzeitig über 2014 hinaus zu verlängern. "Ja, klar kann ich mir vorstellen, noch einmal in Dortmund zu verlängern. Ich habe immer betont, wie wohl ich mich hier fühle", bestätigte der 19-Jährige der Bild-Zeitung im Trainingslager im spanischen La Manga.

In den vergangenen Monaten hatten einige Spitzenklubs in Europa Interesse an einer Verpflichtung des Ausnahmetalents gezeigt. Unter anderem hatte der FC Arsenal angeblich 40 Millionen Euro Ablöse für Götze geboten. Doch die BVB-Verantwortlichen hatten stets abgewinkt und ihren Shootingstar für unverkäuflich erklärt. "Hier habe ich meine Familie und meine Freunde. Und das Gesamtpaket Borussia Dortmund mit dem Trainer und der Mannschaft ist einfach überragend", sagte Götze.