Köln (SID) - Nur fünf Spielerinnen aus dem WM-Aufgebot hat Bundestrainer Heine Jensen für einen Kurzlehrgang der deutschen Handballerinnen in Grünberg (15. bis 17. Januar) nominiert. Jensen verzichtet auf die Auslands-Legionärinnen sowie auf Spielerinnen des HC Leipzig und des VfL Oldenburg, die am 18. Januar in der Bundesliga aufeinandertreffen. Bei der WM in Brasilien war die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bereits in der Vorrunde gescheitert und hatte als WM-17. die Olympia-Chance vertan.

Die ersten Pflichtspiele des Jahres stehen Ende März in der EM-Qualifikation gegen Ungarn an. "Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2012 ist unser kurzfristiges Ziel, denn wir können es uns nicht leisten, aus dem Kreis der an den großen Turnieren teilnehmenden Nationen herauszufallen", sagte Jensen: "Allerdings hat uns das enttäuschende Abschneiden bei der WM in Brasilien auch ganz klar gezeigt, dass wir unsere Arbeit für die Sache Frauenhandball unbedingt langfristig ausrichten müssen."

Nicht mehr dabei sein wird Nadine Krause. Die ehemalige Welthandballerin von Bayer Leverkusen hatte am vergangenen Samstag ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. - Das Aufgebot für den Lehrgang in Grünberg:

Tor: Jana Krause (Buxtehuder SV), Maike März (Thüringer HC)

Feld: Friederike Gubernatis (Frankfurter HC), Marlene Zapf (Bayer Leverkusen), Lone Fischer (Buxtehuder SV), Elisabeth Garcia-Almendaris (Bayer Leverkusen), Jana Stapelfeldt (Buxtehuder SV), Isabell Klein (Buxtehuder SV), Sabrina Richter (HSG Blomberg-Lippe), Susann Schneider (Frankfurter HC), Franziska Mietzner (Frankfurter HC), Caroline Thomas (HSG Blomberg-Lippe), Kerstin Wohlbold (Thüringer HC), Laura Steinbach (Bayer Leverkusen), Randy Bülau (Buxtehuder SV), Nadja Nadgornaja (Thüringer HC)