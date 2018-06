Hannover (dpa) - Der gebürtige Ukrainer Boris Mikhailov erhält den mit 15 000 Euro dotierten «Spectrum»-Fotografiepreis der Stiftung Niedersachsen. Mikhailov sei einer der herausragenden Fotografen der Gegenwart, begründete die internationale Jury in Hannover ihre Entscheidung.

Der 73-Jährige widmet sich in seinem Werk vor allem dem Zerfall der Sowjetunion und den Folgen für den Alltag der Menschen. 1996 zog der Künstler nach Berlin, er kehrt aber immer noch für längere Phasen in seinen Geburtsort Charkow zurück. Vom 24. Februar an zeigt die Berlinische Galerie die erste umfassende Werkschau in Deutschland. Der «Spectrum»-Fotopreis ist mit einer Ausstellung im Sprengel Museum 2013 verbunden. Mikhailov ist der achte Preisträger, zu seinen Vorgängern zählen Robert Adams, Thomas Struth und Sophie Calle.

Sprengel Museum