Frankfurt (dpa) - Nach erfolgreichen innerdeutschen Testflügen mit Biosprit will die Lufthansa den alternativen Treibstoff auf einem Transatlantikflug verwenden. Der erste Linienflug in die USA sei für den 12. Januar von Frankfurt nach Washington geplant, teilte das Unternehmen mit. Der Jumbo-Jet werde allein bei diesem Flug 38 Tonnen des klimaschädlichen Kohlendioxids weniger ausstoßen als beim Einsatz herkömmlichen Kerosins. Vom Dauereinsatz in den Flugzeugen ist man aber noch weit entfernt: Der Test läuft wie geplant Mitte Januar aus.

