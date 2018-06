Ballack kündigt Gespräch mit Niersbach an

Lagos/Portugal (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Michael Ballack hat nach den Versöhnungssignalen des DFB ein Gespräch mit dem designierten Präsidenten Wolfgang Niersbach angekündigt. Am Freitag hat Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß viele Gäste zu einer Party anlässlich seines 60. Geburtstags eingeladen, auf der auch Ballack sein wird. «Da wird es sicher ein Gespräch mit Wolfgang Niersbach geben», sagte Ballack am Montag. Der Profi bestätigte, dass Niersbach «mehrfach versucht» habe, ihn telefonisch zu erreichen. Niersbach will sich nach eigenen Angaben für eine Versöhnung von Ballack mit Bundestrainer Joachim Löw einsetzen.

St. Pauli beschuldigt Polizei und Veranstalter

Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli sieht die Schuld für die Krawalle beim Hamburger Hallenturnier bei den Organisatoren und den Sicherheitskräften. «Wir sind der Ansicht, dass durch massive handwerkliche Fehler der Polizei und der Veranstalter die Auseinandersetzungen verursacht worden sind», sagte St. Paulis Sicherheitschef Sven Brux am Montag. 90 verletzte Zuschauer und Polizisten sowie zwei fest- und 74 in Gewahrsam genommene Chaoten waren die traurige Bilanz der Vorfälle vom Freitagabend in der Sporthalle Hamburg.

Heidrich neuer Sportdirektor bei Erzgebirge Aue

Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat Steffen Heidrich als neuen Sportdirektor präsentiert. Die genaue Vertragslaufzeit für den 44-Jährigen wolle der Verein noch festlegen, sagte Präsident Bernd Keller am Montag.

Görges krank - Drei deutsche Erstrundensiege

Sydney (dpa) - Julia Görges hat beim Turnier in Syndey ihr Erstrundenspiel nicht beenden können. Sie musste am Montag gegen die Serbin Jelena Jankovic beim Stande von 1:6, 1:3 wegen einer Grippe aufgeben. Drei andere deutsche Tennis-Damen schafften dagegen bei den Vorbereitungsturnieren zu den Australian Open Erstrundensiege. In Sydney setzte sich Andrea Petkovic mit 6:2, 6:3 gegen die Russin Anastasia Pawliuschenkow durch. In Hobart gewann die Kielerin Angelique Kerber mit 6:2, 6:4 gegen Elena Wesnina aus Russland. Mona Barthel aus Neumünster bezwang in Tasmanien die Italienerin Romina Oprandi mit 6:1, 6:4.

Verletzung stoppt Tennisprofi Mayer auch in Sydney

Sydney (dpa) - Florian Mayer hat wegen anhaltender Verletzungsprobleme auch beim ATP-Turnier in Sydney passen müssen. Der Bayreuther konnte am Montag nicht zu seinem Erstrundenspiel gegen den Luxemburger Gilles Muller antreten. Mayer hatte in der Vorwoche beim Turnier in Brisbane nach einem vor Weihnachten erlittenen Muskelfaserriss im Leistenbereich in der ersten Runde aufgeben müssen. Als Grund für die Absage in Sydney gab die Profiorganisation ATP eine Blessur an der rechten Hüfte an.

Erik Lesser neu in Biathlon-Weltcupteam

Oberhof (dpa) - Der Frankenhainer Erik Lesser ist neu im deutschen Aufgebot für den Biathlon-Weltcup am kommenden Wochenende im tschechischen Nove Mesto. Der 23-Jährige ersetzt den Altenberger Michael Rösch, der im WM-Ort des kommenden Jahres pausieren wird. Ansonsten schenken die deutschen Auswahltrainer in Nove Mesto dem gleichen Aufgebot wie zuletzt in Oberhof das Vertrauen. Auf dem Programm stehen von Mittwoch bis Sonntag jeweils Einzelrennen, Sprint und Verfolgung der Männer und Frauen.