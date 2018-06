Messi zum dritten Mal Weltfußballer des Jahres

Zürich (dpa) - Lionel Messi ist zum dritten Mal nacheinander zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 24-Jährige vom Champions-League-Sieger FC Barcelona erhielt am Montagabend bei der FIFA-Gala in Zürich den Goldenen Ball. Der Argentinier setzte sich bei der Abstimmung gegen seinen Vereinskollegen Xavi und den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid durch. Bei den Frauen erhielt die japanische Weltmeisterin Homare Sawa die Trophäe als weltbeste Spielerin 2011. Trainer des Jahres war nach Meinung der Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften sowie ausgewählter Journalisten Messis Vereinscoach Josep Guardiola vom FC Barcelona.

Erstes Spiel, erstes Tor: Henry trifft bei Rückkehr

London (dpa) - Der französische Fußball-Star Thierry Henry hat beim FC Arsenal ein triumphales Comeback gefeiert. Der 34-Jährige sorgte am Montagabend als Edeljoker mit seinem Treffer in der 78. Minute für Arsenals 1:0 (0:0)-Sieg in der dritten Runde des FA-Cups gegen Leeds United. Eingewechselt in der 68. Minute für Marouane Chamakh brauchte Henry keine Viertelstunde, um wieder im Arsenal-Trikot zu treffen und seinem alten und neuen Coach Arsène Wenger jubelnd in die Arme zu springen.

Hleb hält sich beim FC Augsburg fit

Augsburg (dpa) - Nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg hält sich der Weißrusse Alexander Hleb derzeit beim Bundesliga-Neuling FC Augsburg fit. Der 30-Jährige habe darum gebeten, «am geregelten Trainingsbetrieb teilnehmen zu können, um nach dem Rehatraining auch wieder fußballspezifisch im Team trainieren zu können», teilte Augsburgs Geschäftsführer Andreas Rettig am Montag mit. Allerdings strebe der Fußball-Club keine Verpflichtung des Mittelfeldakteurs an, hieß es.

Dirk Nowitzki im Weißen Haus

Washington (dpa) - Große Ehre für Basketball-Star Dirk Nowitzki: Gemeinsam mit seinem NBA-Meisterteam Dallas Mavericks ist der Würzburger im Weißen Haus empfangen worden. US-Präsident Barack Obama zeigte sich dabei am Montag in bester Laune. Vor 13 Jahren habe Nowitzki als «skinny kid aus Germany» - als dünner Junge aus Deutschland - in der nordamerikanischen Profiliga angefangen, sagte der begeisterte Hobby-Basketballspieler.

Hiobsbotschaft für Bob-Europameister Florschütz

Altenberg (dpa) - Zweierbob-Europameister Thomas Florschütz muss um seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft Mitte Februar in Lake Placid bangen. Der 33-jährige Olympia-Zweite aus Riesa erlitt bei der Europameisterschaft am vergangenen Wochenende in Altenberg einen Wadenbeinbruch. Wie Christian Schneider, Team-Arzt beim Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Montag mitteilte, wird Florschütz bereits am Dienstag in Erfurt operiert. Er fällt mehrere Wochen aus.

Verband: Deutschland Teamsprint-Weltmeister 2011

Aigle/Cottbus (dpa) - Der Weltverband UCI hat am Montag offiziell bestätigt, dass die Mannschaft des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) mit René Enders, Maximilian Levy und Stefan Nimke nachträglich zum Teamsprint-Weltmeister 2011 erklärt wird. Am Freitag war WM-Sieger Frankreich aufgrund eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien durch Anfahrer Gregory Bauge disqualifiziert worden. Wann und wo Levy & Co. die Goldmedaille und das Regenbogentrikot als Weltmeister erhalten, sei zurzeit noch offen, erklärte UCI-Sprecher Enrico Carpani. Silber geht jetzt an Großbritannien, Bronze an Australien.

Venus Williams nicht bei Australian Open dabei

Berlin (dpa) - Die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams verzichtet auf ihre Teilnahme an den Australian Open. Das gab die US-Tennisspielerin am Montag auf ihrer Homepage und via Twitter bekannt. Die ältere der beiden Williams-Schwestern hat seit den US Open Ende August kein offizielles Match mehr bestritten, da sie am sogenannten Sjögren-Syndrom, einer Autoimmunerkrankung, leidet. Williams erklärte, sie wolle im Februar auf die WTA-Tour zurückkehren.