Hannover (dpa) - Doris Schröder-Köpf, Ehefrau von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, will bei der Landtagswahl 2013 in Niedersachsen kandidieren. Das berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf Hannovers SPD-Bezirkschef Stefan Schostok. Die 48-Jährige wolle sich als Kandidatin für einen Wahlkreis in Hannover um ein Mandat bewerben. Dort muss sie sich aber zunächst in einem internen Duell gegen die bisherige Landtagsabgeordnete Sigrid Leuschner durchsetzen. Die beiden Kandidatinnen begannen bereits, sich in den Ortsverbänden vorzustellen, berichtet die Oldenburger «Nordwest- Zeitung».

