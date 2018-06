Berlin (SID) - Wunderhengst Totilas und sein Reiter Matthias Rath müssen ihren Jahresauftakt verschieben, Rath hat den Start beim Global Dressage Festival in Wellington/Florida abgesagt. "Die Zeit nach Totilas' Verletzung ist zu kurz, gesundheitlich ist er allerdings wieder in Ordnung", sagte Vater und Trainer Klaus-Martin Rath dem SID: "Ende Januar werden wir wissen, welche Turniere wir in Zukunft besuchen werden.

Der Rapphengst, der unter dem niederländischen Reiter Edward Gal Welt- und Europameister war, hatte im November 2011 eine Stauchung erlitten und konnte deshalb schon Mitte Dezember bei Raths Heimturnier in Frankfurt/Main nicht starten.

Auswirkungen auf die Olympiasaison befürchtet Rath allerdings nicht. "Das stört uns nicht, aber natürlich hätten wir uns den Ablauf anders gewünscht", sagte Rath: "Wir haben noch große Ziele und verfallen deshalb nicht in Hektik. Die Winterarbeit bekommen wir auch noch im Februar und März hin."