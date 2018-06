Hanoi (dpa) - Im Mekongdelta in Vietnam ist eine ungewöhnlich große Schule an Irawadi-Delfinen entdeckt worden. Forscher beobachteten die 20 Tiere in einem Schutzgebiet in der Nähe der Ba Lua-Inseln, berichtet das vietnamesische Institut für tropische Biologie. Die Delfine, die vorzugsweise in Buchten und Flussmündungen leben, stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten der Naturschutzorganisation IUCN. Die Umweltstiftung WWF schätzte die Zahl im Mekong im August vergangenen Jahres auf nur 85 Exemplare.

