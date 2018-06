Sydney (dpa) - Eine Australierin hat einen 111 Meter tiefen Sturz in den Fluss Sambesi überlebt. Sie war am Silvestertag an einem Bungee-Seil von der Victoria Falls-Brücke an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia gesprungen. Das Seil riss 20 Meter, bevor sie auf dem Wasser aufschlug. «Es war beängstigend», sagte Erin Langworthy dem australischen Sender Channel 9. Es habe sich angefühlt, als sei sie verprügelt worden. Die Strömung trieb sie 22-Jährige auf Stromschnellen zu, aber sie konnte sich auf ein paar Felsen retten. Bis auf einige blaue Flecke blieb die Australierin unverletzt.

