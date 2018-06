NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Montag im New Yorker Handel weiter stabil über der Marke von 1,27 US-Dollar gehalten. Einen klaren Trend zeigte die im frühen europäischen Handel noch auf den tiefsten Stand seit September 2010 abgerutschte Gemeinschaftswährung indes nicht. Der Euro kostete zuletzt 1,2755 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2728 (Freitag: 1,2776) Dollar festgesetzt.

Im Handelsverlauf stand ein Treffen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy zum weiteren Vorgehen in der Schuldenkrise im Fokus. Für die Kurserholung beim Euro nach dem 15-Monatstief im frühen Handel sei dies jedoch kein Grund gewesen, sagte Commerzbank-W ährungsexpertin You-Na Park. "Es handelte sich vielmehr um eine Gegenbewegung nach den zuletzt heftigen Kursverlusten." Anleger hätten die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Nachrichtenlage bleibe für die Gemeinschaftswährung eher negativ. Als klaren Belastungsfaktor für den Euro bezeichnete sie unter anderem die anstehenden Refinanzierungsrunden der großen Krisenländer Spanien und Italien.