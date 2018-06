Detroit (dpa) - Nach Ansicht von Fiat-Chef Sergio Marchionne bedarf es in Europa eines zweiten starken Autobauers neben VW. In puncto Größe müsse man ein zweites Volkswagen schaffen, sagte der Manager auf der Auto Show in Detroit. Auf die Frage, ob Fiat selbst Teil davon werden wolle, lachte Marchionne zuerst. «Grundsätzlich ja. Ganz grundsätzlich.» Der Fiat-Chef hatte bereits versucht, während der Wirtschaftskrise Opel zu schlucken, war aber gescheitert. Stattdessen stieg Fiat bei Chrysler ein.

