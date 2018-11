Berlin (dpa) - Die deutsche Bauindustrie rechnet für 2012 mit einem Umsatzwachstum von 2,5 Prozent. Bei einer erwarteten Preissteigerung von 1,5 Prozent wäre das real ein Plus von 1,0 Prozent, sagte der Präsident des Hauptverbandes der Bauindustrie (HDB), Thomas Bauer, am Dienstag in Berlin.

Die Branche stelle sich auf ein schwieriges Jahr in einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeld ein. Die Unternehmen gingen aber nicht von einem dramatischen Konjunktureinbruch aus.

Im vergangenen Jahr stiegen die Umsätze nach Angaben des Verbandes um 9,5 Prozent und damit so stark wie seit 1994 nicht mehr. Vor allem der Wohnungsbau legte kräftig zu, dort erhöhten sich die Umsätze um 14 Prozent.