Berlin (dpa) - In Berlin streitet die Koalition über die Finanzsteuer. Es gibt aber größere Baustellen: Mit IWF-Chefin Lagarde berät Merkel über die Lage in Griechenland. Und Euro-Sorgenkind Italien droht eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit. Am Mittwoch kommt Ministerpräsident Monti nach Berlin.

