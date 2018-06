Berlin (dpa) - IWF-Chefin Christine Lagarde ist in Berlin mit der Bundesregierung zu Beratungen über die Euro-Schuldenkrise zusammengekommen. Nach einem Treffen mit Finanzminister Wolfgang Schäuble wollte Lagarde am Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das weitere Vorgehen beraten. Dabei geht es wohl auch um die angespannte Lage in Griechenland und Ungarn. Auch der Euro-Rettungsschirm ESM sowie der neue «Fiskalpakt» dürften Themen sein.

