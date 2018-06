Doha (Katar) (SID) - DFB-Pokalsieger Schalke 04 hat im Trainingslager in Doha/Katar seine erste Niederlage kassiert. Schalke unterlag am Dienstag dem asiatischen Champions-League-Sieger Al Sadd mit 1:2 (1:0). Der Finne Teemu Pukki brachte die Königsblauen, die mit ihrer stärksten Formation antraten, vor der Pause in Führung (43.).

Hassan (70.) und Filipe Jorge (74.) drehten innerhalb von fünf Minuten das Spiel. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Ciprian Marica, der in der Nachspielzeit mit einem Kopfball den Pfosten traf. Am Sonntag hatte der Bundesliga-Dritte in einem Testspiel gegen eine Militärauswahl Katars mit 4:0 geführt, ehe die Begegnung wegen dichten Nebels abgebrochen wurde.