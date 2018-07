Marbella (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat in der Vorbereitung auf die Rückrunde seine weiße Weste gewahrt. Die Hamburger gewannen am Dienstagabend 2:1 (0:0) im Rahmen des Trainingslagers in Marbella gegen den niederländischen Ehrendivisionär ADO Den Haag und feierten damit den dritten Sieg im dritten Testspiel. Der peruanische Torjäger Paolo Guerrero (47./72.) erzielte beide Treffer für den HSV, der in der 78. Spielminute den Anschlusstreffer durch Tjaronn Chery hinnehmen musste.