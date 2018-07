Belek (Türkei) (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat sich in seinem Trainingslager in der Türkei schon in guter Verfassung gezeigt. Der Club besiegte in einem Testspiel am Dienstag in Belek den niederländischen Ehrendivisionär De Graafschap mit 4:1 (1:0). Albert Bunjaku (42.), Robert Mak (52.), Daniel Didavi (61.) und Julian Wießmeier (74.) erzielten die Tore für die Franken.

Im Team von Trainer Dieter Hecking fehlte noch Neuzugang Hanno Balitsch. Der Ex-Leverkusener laboriert noch an muskulären Problemen und wurde geschont. Ansonsten bot Hecking seine stärkste Formation auf. Am Freitag trifft Nürnberg auf den moldawischen Erstligisten FC Costuleni, ehe es am Samstag zurück in die Heimat geht.