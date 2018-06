Berlin (dpa) - Patienten müssen sich auf einen flächendeckenden Streik an den rund 600 kommunalen Kliniken in Deutschland einstellen. In einer Urabstimmung votierten 92,7 Prozent der betroffenen Ärzte für den Ausstand, wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am Dienstag in Berlin mitteilte.

Der Streik soll am 26. Januar beginnen. Die noch ausstehende Entscheidung der Großen Tarifkommission der Ärztegewerkschaft gilt als Formsache.