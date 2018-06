Berlin (dpa) - Ein flächendeckender Ärztestreik in Deutschlands rund 600 kommunalen Kliniken rückt immer näher. Die Große Tarifkommission der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat am Abend einen unbefristeten Vollstreik ab 26. Januar beschlossen. Nach dem Scheitern von Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern hatten 92,7 Prozent der Mitglieder in den kommunalen Krankenhäusern für den Ausstand gestimmt. Die Gewerkschaft will 6 Prozent mehr Gehalt für die 45 000 bis 50 000 Mediziner erreichen.

