Iquique (dpa) - Rekordsieger und Spitzenreiter Stéphane Peterhansel hat die Gesamtführung bei der Rallye Dakar verteidigt. Der Zeitvorsprung zu seinem nächsten Konkurrenten, Robby Gordon, hat sich aber verkürzt.

Der US-Amerikaner konnte mit seinem Hummer die 9. Etappe von Antofagasta nach Iquique gewinnen und hat nur noch 5:58 Minuten Rückstand auf Peterhansel. Peterhansel fuhr seinen Mini an zweiter Stelle durch das Ziel in Nordchile. Gordon hatte mit einer Etappenzeit von 6:25:21 Stunden für die 556 Kilometer des Wertungsstücks 1:28 Minuten schneller zurückgelegt als der Franzose. Dritter der Etappe wurde der Spanier Juan Roma, gefolgt von Krzysztof Holowczyc aus Polen, beide mit Mini. In der Gesamtwertung liegt jedoch Holowczyc noch an dritter Stelle, mit 2:37 Minuten Vorsprung vor Roma.

Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah hat indessen aufgegeben. Der Katarer konnte nach Angaben der Organisatoren Probleme mit dem Dynamo-Treibriemen an seinem Hummer nicht bewältigen. Zum Zeitpunkt der Aufgabe lag er auf dem Teilstück von Antofagasta nach Iquique an zweiter Position. Al-Attiyah hatte in den vergangenen beiden Tagen nach einem schwachen Rallye-Start in der Gesamtwertung aufgeholt. Er gewann die 7. Etappe und beendete den 8. Tagesabschnitt an fünfter Stelle. Am Dienstag startete der Katarer vor seinem Ausfall an sechster Stelle der Gesamtwertung.

In der Motorrad-Wertung konnte der Franzose Cyril Despres die Spitze mit 2:28 Minuten Vorsprung wiedererlangen, nachdem er am Vortag dem Spanier Marc Coma den Vorrang lassen musste. Die beiden KTM-Fahrer beendeten die 9. Etappe an erster und zweiter Stelle, in derselben Reihenfolge des Gesamtklassements. Die 10. Etappe verläuft am Mittwoch von Iquique bis Arica über 694 Kilometer, von denen 377 Kilometer das Wertungsstück stellen.