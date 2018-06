Altea (SID) - Der deutsche Radprofi Roger Kluge stand im vergangenen Jahr kurz vor einer Dopingsperre. Kluge hatte im April 2010 zum dritten Mal innerhalb von 18 Monaten eine Dopingkontrolle verpasst. Auf einen dritten "Missed Test" folgt normalerweise eine zweijährige Sperre.

"Das war eine Belastung in der letzten Saison und hat sich auf meine Ergebnisse ausgewirkt", sagte Kluge dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Rande der Teampräsentation des Rennstalls Project 1t4i im spanischen Altea.

Kluge, der mit den deutschen Sprinthoffnungen Marcel Kittel (Arnstadt) und John Degenkolb (Gera) in einer Equipe fährt, konnte allerdings belegen, unschuldig an der verpassten Kontrolle gewesen zu sein. Damit verhinderte er ein Dopingverfahren. "Die Sache ist geklärt und gestrichen", sagte Kluge.

Im November 2011 wurde der 25-Jährige freigesprochen und erst danach stimmte auch Project-Teamchef Iwan Spekenbrink einer Vertragsverlängerung mit Kluge zu. "Das Team wusste Anfang des Jahres Bescheid, wollte mit dem Vertrag aber bis zu einer Entscheidung warten", sagte Klassikerspezialist Kluge.

Kluge nimmt nun die Olympischen Spiele 2012 in London ins Visier. Dort will der gebürtige Eisenhüttenstädter auf der Bahn in der Disziplin Omnium um eine Medaille kämpfen: "Das ist das große Ziel. Es ist jetzt alles gut, die Saison kann starten. Ich habe keine Belastung mehr auf den Schultern".