Offenbach (dpa) - Heute regnet es zunächst noch im Süden, im höheren Bergland schneit es dort zeitweise. Im Tagesverlauf ziehen sich aber die Niederschläge immer mehr zu den Alpen zurück. Sonst ist es häufig stark bewölkt, vor allem im Norden zeigt sich zeitweise die Sonne.

Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 2 und 9 Grad. Es weht schwacher, im Norden mäßiger Wind aus Südwest bis Nordwest, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

In der Nacht zum Mittwoch hört es auch an den Alpen auf zu schneien. Teils ist es bedeckt, örtlich klart der Himmel auf. Gebietsweise muss mit Nebel gerechnet werden. Die Temperatur geht in den Mittelgebirgen und im Süden auf 2 bis -5 Grad zurück, sonst bleibt es mit 5 bis 2 Grad frostfrei.