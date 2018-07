Detroit (SID) - Angeführt von Dirk Nowitzki hat NBA-Champion Dallas Mavericks mit 100:86 bei den Detroit Pistons gewonnen und seinen ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison unter Dach und Fach gebracht. Nowitzki kam auf 18 Punkte und sieben Rebounds und war damit der erfolgreichste Werfer der Mavericks, die im zehnten Saisonspiel den fünften Sieg feierten. Noch besser als Nowitzki traf Detroits Guard Will Bynum, der es auf 20 Punkte brachte.

Bei den Mavericks kam erstmal der chinesische Neuzugang Yi Jianlian zum Einsatz, der erst am vergangenen Freitag von den Milwaukee Bucks verpflichtet worden war. Der 2,13 m große Yi sollte sich wegen der Nachwirkungen einer Knieverletzung eigentlich zunächst bei den unterklassigen Texas Legends fit machen, wurde aber nach zwei Spielen für das Reserve-Team der Mavs schnell befördert. Gegen Detroit setzte sich Yi zumindest schon mal mit einem Rebound in Szene.

Ihre nächsten Spiele bestreiten Nowitzki und die Mavericks am Mittwoch bei Rekordmeister Boston Celtics, am Freitag in eigener Halle gegen die Milwaukee Bucks und am Samstag ebenfalls zu Hause gegen die Sacramento Kings.