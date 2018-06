Nove Mesto (dpa) - Die Ski verwachst, als Dritte aber trotzdem auf das Podest: Magdalena Neuner haben gerade einmal 32,9 Sekunden gefehlt, um zum zweiten Mal in ihrer Karriere einen Biathlon-Klassiker über 15 Kilometer zu gewinnen.

«Vom Material her hatte ich keine Chance. Trotzdem habe ich ein gutes Rennen gemacht mit zwei Schießfehlern. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden», sagte die Rekordweltmeisterin im tschechischen Nove Mesto.

Hinter Geburtstagskind Kaisa Mäkäräinen aus Finnland und der Schwedin Helena Ekholm schaffte es Doppel-Olympiasiegerin Neuner bei der Weltcup-Premiere in Nove Mesto zum achten Mal im zehnten Weltcup-Rennen der Saison auf das Podest. Klar, dass die Doppel-Olympiasiegerin das Gelbe Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin souverän verteidigte. Am Donnerstag steht in der tschechischen Biathlon-Hochburg das Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer auf dem Programm.

Nach zwei Fehlern am Schießstand und damit zwei Strafminuten fehlten 10,9 Sekunden auf Rang zwei, der Magdalena Neuner schon das zweitbeste Karriereergebnis über die 15 Kilometer beschert hätte. So bleibt der Sieg 2010 im Einzel-Wettkampf in Antholz der bislang einzige Erfolg der 24-Jährigen im Biathlon-Klassiker.

Kaisa Mäkäräinen machte sich mit ihrem vierten Weltcup-Sieg das schönste Geschenk zu ihrem 29. Geburtstag selbst. «Es war ein sehr schweres Rennen, aber ich bin sehr glücklich, dass ich erstmals in dieser Saison gewonnen habe. Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe», sagte sie.

Auf ihrer Abschiedstour war Magdalena Neuner nach ihren beiden Siegen in Oberhof auch in Tschechien einmal mehr die beste deutsche Skijägerin. Ausgerechnet mit dem letzten Schuss vergab Franziska Hildebrand eine noch bessere Platzierung. Nach 19 Treffern reihte sie sich als Zehnte ein und schaffte endgültig die WM-Qualifikation.

Die 34-jährige Andrea Henkel will im Gegensatz zu Neuner im nächsten Jahr bei der WM in Nove Mesto noch dabei sein. Die Massenstart-Dritte von Oberhof hatte nach drei Strafminuten 2:47,7 Minuten Rückstand auf Mäkäräinen und kam nicht unter die Top 15. Tina Bachmann, immerhin amtierende Vize-Weltmeisterin im Einzel konnte gleich fünf Scheiben nicht abräumen. «Im Sprint hoffe ich auf ein neues Rennen, neues Glück», sagte sie.