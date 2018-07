Berlin (dpa) - In der Kredit- und Medienaffäre wächst der Druck auf Bundespräsident Christian Wulff, weitere Informationen zugänglich zu machen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) legte Wulff indirekt nahe, offene Fragen zu beantworten.

In der Union gibt es zunehmend Unmut darüber, dass der Bundespräsident nicht wie angekündigt alle Details zu der Affäre öffentlich macht. Der Fall sei noch keineswegs ausgestanden, hieß es aus der CDU/CSU-Fraktion.

Die Kritik konzentriert sich darauf, dass Wulff vor einer Woche im Interview von ARD und ZDF angekündigt hatte: «Morgen früh werden meine Anwälte alles ins Internet einstellen. Dann kann jede Bürgerin, jeder Bürger jedes Details zu diesen Abläufen sehen und bewertet sehen, auch rechtlich.» Wulffs Anwalt Gernot Lehr legte am folgenden Tag aber nur eine sechsseitige Zusammenfassung zur Kreditfinanzierung von Wulffs Eigenheim und zu diversen Urlaubsreisen vor. Inzwischen gibt es etwa 500 Medienanfragen bei Wulffs Anwälten.

Merkel sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Monti, Wulff habe in den vergangenen Tagen und Wochen auf viele Fragen eine Antwort gegeben. «Sollte es neue Fragen geben, bin ich davon überzeugt, dass er sie genau so beantworten wird, und deshalb hat meine Wertschätzung Bestand.»

Regierungssprecher Steffen Seibert meinte, Merkel vertraue darauf, dass Wulff weiterhin mit Offenheit und Transparenz reagiere, «wenn relevante Fragen gestellt werden.» Gefragt, ob die Bundesregierung noch offene Punkte sehe, sagte Seibert: «Die Bundesregierung verfolgt diesen ganzen Prozess interessiert.»

Merkel und zahlreiche Kabinettsmitglieder werden an diesem Donnerstag mit Wulff im Schloss Bellevue bei einem Neujahrsempfang zusammentreffen. Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International sagte die Teilnahme ihrer Vorsitzenden Edda Müller ab. Müller erklärte: «Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.» Wulff habe Transparenz und vollständige Aufklärung versprochen. Dies habe er nicht eingehalten.

Unionsfraktionsgeschäftsführer Peter Altmaier (CDU) hatte zuvor im «Hamburger Abendblatt» das Verhalten der Anwälte kritisiert. «Ich hielte es für unglücklich, wenn der Eindruck entstünde, dass die Anwälte des Bundespräsidenten jetzt hinter dem zurückbleiben, was er selbst in einem Fernsehinterview angekündigt hat.» Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Altmaier: «Wünsche mir, dass Christian seine Anwälte an die Leine legt und die Fragen/Antworten ins Netz stellt.»

In der Union gibt es nach Darstellung aus Fraktionskreisen wachsende Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement im Bundespräsidialamt. Mit der Weigerung, die Details ins Internet zu stellen, ziehe sich die Affäre weiter hin. Damit schade sich Wulff nicht nur selbst, sondern auf Dauer der gesamten Union.

Auch Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) meldete sich in der Affäre zu Wort. «Die wochenlange Auseinandersetzung hat sicherlich nicht nur den Amtsinhaber persönlich strapaziert, sondern leider wohl auch das Amt. Und über diesen Effekt kann niemand glücklich sein», sagte Lammert dem Hamburger Magazin «Stern».

Wulffs Anwälte präzisierten unterdessen Angaben zu einem kostenlosen Urlaub in der Villa eines Versicherungsmanagers in Italien. Sie bestätigten dem «Stern», dass der Manager Wolf-Dieter Baumgartl 2008 während des Aufenthalts der Eheleute Wulff in seinem Haus im italienischen Castiglioncello nur «teilweise anwesend» gewesen sei. Wulff hatte gesagt, er stehe dazu, «mit den Freunden zusammen zu kochen, zu frühstücken, im Gästezimmer zu schlafen».

SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sagte am Mittwoch: «Die Debatte ist nicht zu Ende.» Dies zeige sich auch daran, dass inzwischen führende Koalitionspolitiker auf Distanz zum Krisenmanagement des Staatsoberhaupts gingen. Daraus müsse auch die Kanzlerin ihre Schlussfolgerungen ziehen.

Im Fall eines Wulff-Rücktritts wäre der frühere DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck laut Forsa-Umfrage Favorit der Bürger für die Wahl des Nachfolgers. Er bekam in der Erhebung für den «Stern» weit mehr Zustimmung (31 Prozent) als etwa Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf Platz zwei (11 Prozent). Gauck war Wulff 2010 als Kandidat von Rot-Grün in der Bundesversammlung unterlegen.

