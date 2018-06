Hamburg (dpa) - Im Fall eines Rücktritts von Bundespräsident Christian Wulff wäre der frühere DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck nach einer Umfrage ein Favorit für die Nachfolge. In einer Forsa-Umfrage für das Magazin «Stern» gaben 31 Prozent der Bürger an, sie würden gerne Gauck als Staatsoberhaupt sehen. Im Juni 2010 war er als Kandidat von Rot-Grün Wulff in der Bundesversammlung unterlegen. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen wollen bei einem Rücktritt Wulffs elf Prozent der Bürger als neue Präsidentin sehen. Wulff lässt allerdings keine Ambitionen für einen Rücktritt erkennen.

