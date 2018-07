Brüssel (dpa) - Ein neuer Entwurf des geplanten Vertrags über mehr Haushaltsdisziplin für Eurozone und EU sieht schärfere Bedingungen für kurzzeitige Abweichungen vom Stabilitätskurs vor.

In dem Papier, über das die Vertreter von 27 EU-Regierungen an diesem Donnerstag in Brüssel beraten, ist eine frühere Formulierung gestrichen, wonach konjunkturbedingte Defizite akzeptabel sein könnten.

Stattdessen heißt es nun, die Staaten dürften vorübergehend nur dann von ihrem mittelfristigen Haushaltsziel abweichen, falls ein «ungewöhnliches Ereignis außerhalb der Kontrolle des Unterzeichnerstaates» eintrete.

In dem neuen Entwurf wird außerdem das Recht der EU-Kommission gestrichen, bei Verstößen gegen den Fiskalpakt vor dem Europäischen Gerichtshof vorzugehen. Allerdings sollen die anderen Unterzeichnerstaaten klagen dürfen. Großbritannien nimmt an den Beratungen über den Vertrag teil, will aber nicht unterzeichnen.