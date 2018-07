Mainz (SID) - Florian Heller wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 den Rücken kehren und vorbehaltlich eines Medizin-Checks zum Zweitligisten FC Ingolstadt wechseln. Das bestätigten beide Vereine dem Sport-Informations-Dienst (SID). Zuvor hatte der 29-Jährige bei den Rheinhessen um Vertragsauflösung gebeten. Heller soll noch am Mittwoch den Medizin-Check in Ingolstadt absolvieren. In der laufenden Saison war der Verteidiger beim FSV bisher nicht zum Einsatz gekommen.