Málaga (SID) - Fußball-Nationalspieler Sami Khedira hat im Pokalspiel des spanischen Rekordmeisters Real Madrid beim Ligarivalen FC Málaga (1:0) Glück im Unglück gehabt. Der frühere Stuttgarter Bundesligaprofi erlitt laut Klubangaben "nur" eine Außenbanddehnung im rechten Knöchel. Auch die vordere Syndesmose sei betroffen. Über die Ausfallzeit machte Real keine Angaben. Nach spanischen Medienberichten gehen die "Königlichen" aber von einer zweiwöchigen Pause aus.

Khedira hatte die Verletzung kurz vor der Pause bei einem Zweikampf mit Málagas Rechtsverteidiger Sergio Sánchez erlitten. Der 24-Jährige war mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz getragen worden. Für Khedira kam in der 43. Minute dessen Nationalmannschaftskollege Mesut Özil in die Partie. Reals Trainer José Mourinho hatte bereits unmittelbar nach dem Spiel Entwarnung gegeben: "Wir können zu fast 100 Prozent ausschließen, dass es etwas Ernstes ist."

Titelverteidiger Real war am Dienstagabend durch den glücklichen Arbeitssieg beim Tabellensechsten der Primera División ins Viertelfinale der Copa del Rey eingezogen und hatte damit den Weg für zwei weitere Auflagen des Clásico gegen den FC Barcelona bereitet. Eine Woche nach dem 3:2-Hinspielsieg schoss der französische Nationalspieler Karim Bemzema (72.) nach einem schlimmen Patzer von Málagas Torhüter Willy Caballero den einzigen Treffer des Spiels. Kurz vor dem Abpfiff sah Madrids Álvaro Arbeloa die Gelb-Rote Karte (89.).

Barcelona tritt am Donnerstagabend bei CA Osasuna an und hat das Viertelfinal-Ticket nach einem 4:0 im Hinspiel praktisch schon in der Tasche. Die Runde der letzten Acht wird am 18. und 25. Januar ausgetragen.