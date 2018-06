Rom (SID) - Motorrad-Superstar Valentino Rossi ist ein großer Bewunderer von Michael Schumacher. "Es freut mich, wenn ich Schumacher sehe. Er ist zehn Jahre älter als ich, aber immer noch in Topform und voller Energie. Mit 43 Jahren will ich so sein wie er", sagte Rossi im Interview mit dem italienischen Sportkanal Sky Sport24.

Die beiden Stars der Motorsportszene haben sogar einiges gemeinsam. "Ich fahre als Italiener für ein italienisches Team, Schumacher als Deutscher für Mercedes. Und wir haben ungefähr dieselben Chancen in der Meisterschaft", sagte der neunmalige Weltmeister.

Rossi will seinen Ende 2012 auslaufenden Vertrag bei Ducati verlängern. "Ich hätte gern einen neuen Zweijahresvertrag, es könnte der letzte sein. Dann werde ich daran denken, Spaß zu haben", sagte der Italiener. Allerdings müssten bei Ducati die Weichen für eine konkurrenzfähige Saison gestellt werden, so der 33-Jährige.