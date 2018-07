Romney gewinnt zweite US-Vorwahl

Manchester (dpa) - Der US-Republikaner Mitt Romney ist der Präsidentschaftskandidatur gegen Barack Obama einen großen Schritt näher gerückt. Bei den zweiten Vorwahlen im Bundesstaat New Hampshire konnte er sich mit klarem Vorsprung gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Nach der Auszählung von knapp 70 Prozent der Stimmen konnte der Ex- Gouverneur von Massachusetts rund 38 Prozent der Stimmen gewinnen, berichten mehrere TV-Sender übereinstimmend. Auf dem zweiten Platz landete der Kongressabgeordnete Ron Paul.

Merkel und IWF-Chefin Lagarde beraten Schuldenkrise

Berlin (dpa) - IWF-Chefin Christine Lagarde hat in Berlin mit der Bundesregierung über die Euro-Schuldenkrise beraten. Nach einem Treffen mit Finanzminister Wolfgang Schäuble erörterte Lagarde am Abend mit Kanzlerin Angela Merkel das weitere Vorgehen. Dabei ging es dem Vernehmen nach um die angespannte Lage in Griechenland und Ungarn sowie anderen Problemländern. Auch der Euro-Rettungsschirm ESM sowie der «Fiskalpakt» sollten Thema sein. Die Situation in Griechenland hatte sich zuletzt deutlich verschärft.

Regierungschef Monti befürchtet anti-europäischen Protest in Italien

Berlin (dpa) - Der italienische Ministerpräsident Mario Monti befürchtet wegen der Schuldenkrise anti-europäische Proteste in seinem Land. Wenn es für die Italiener in absehbarer Zeit nicht greifbare Erfolge ihrer Spar- und Reformbereitschaft gebe, werde in Italien ein Protest gegen Europa entstehen - auch gegen Deutschland, sagte er der Zeitung «Die Welt». Monti trifft heute in Berlin Kanzlerin Angela Merkel. In dem Interview ließ er deutliche Distanz zum Vorgehen Deutschlands und Frankreichs in der Euro-Schuldenkrise erkennen.

Clinton verurteilt iranische Urananreicherung

Washington (dpa) - Die USA haben die Herstellung von angereichertem Uran im Iran verurteilt. Die Entscheidung verletzte iranischen Verpflichtungen im Rahmen der UN-Vereinbarungen. Es gebe keine Begründung für die Produktion, sagte Außenministerin Hillary Clinton in einer Erklärung. Der Schritt bringe den Iran näher an die Herstellung waffentauglichen Materials. Clinton forderte Teheran auf, die Produktion angereicherten Urans sofort zu beenden.

Altmaier kritisiert Wulffs Anwälte

Hamburg (dpa) - Die Nichtveröffentlichung von Fragen und Antworten zur Kredit- und Medienaffäre des Bundespräsidenten stößt in der Union auf Unverständnis. Der parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Altmaier, kritisierte im «Hamburger Abendblatt» das Verhalten der Anwälte von Christian Wulff. Anders als vom Bundespräsidenten versprochen lehnte dessen Anwalt Gernot Lehr eine öffentliche Dokumentation der Fragen und Antworten zu den Vorwürfen gegen das Staatsoberhaupt ab. Lehr berief sich auf die anwaltschaftliche Verschwiegenheitspflicht.

EU-Kommission berät über Ungarn - Vertragsverletzungsverfahren?

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission kommt heute in Brüssel zusammen, um über die Lage in Ungarn zu beraten. Im Raum steht die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die rechtskonservative Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dabei geht es um umstrittene Gesetzesänderungen, die nach Brüsseler Auffassung EU-Recht verletzen könnten. So befürchtet die EU-Behörde unter anderem, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank eingeschränkt werden könnte.